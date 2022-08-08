В городе Сортавала (Карелия) на набережной появился новый арт-объект "Дух леса", который впечатляет своим размером и своеобразной внешностью.
Мнения горожан разделилось приблизительно поровну. Одни считают скульптуру интересной и необычной.
Других жителей города арт-объект не на шутку напугал. "Нечисть", "бесовщина", "языческое идолище", — высказались противники скульптуры.
"Если такой тёмным вечером или ночью увидишь, то заикаться будешь всю оставшуюся жизнь", — приводит слова одного из жителей karelinform.ru.
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