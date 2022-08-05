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Автор Ольга Лазарева

"Москвой можно гордиться!": телеведущий Владимир Соловьев выступил на столичном форуме "Мой район"

Россия » Центр » Москва

Телеведущий Владимир Соловьев посетил открытие московской выставки-форума "Мой район", посвященной развитию городской инфраструктуры по одноименной программе мэра столицы Сергея Собянина. Соловьев отметил, что за последние 10 лет Москва стала самым комфортным для проживания мегаполисом в мире.

"Москвой можно гордиться!": телеведущий Владимир Соловьев выступил на столичном форуме "Мой район"

"Москва стала дышать, Москвой можно гордиться. <…> Мы умудрились создать совсем другой город. Вспомните, в столице были такие районы, куда страшно было ездить. А теперь, постепенно, нам удается справиться с этим. Но самое важное, что у нас нет окраин. Мы начинаем перестраивать наш город так, что он всюду прекрасен, где бы ты ни был", — отметил журналист.

По его словам, во многом на то, что Москва стала одним из самых современных и комфортных городов для жизни, повлияла реализация программы мэра Москвы "Мой район" — уже сейчас невооруженным взглядом видно, что качество жизни горожан повышается вне зависимости от района их проживания и его удаленности от центра.

"В Москве сейчас человек в центре, и все вокруг него. Где бы ты ни находился — у тебя в шаговой доступности хорошие магазины, и тебе больше не надо думать, как и куда поехать. Хочешь отдохнуть — пожалуйста, погулять с ребенком — пожалуйста, тебе нужен ресторан — выбирай любой", — сказал Соловьев.

По словам журналиста, помимо прочего, он любит столичные кафе и рестораны — по ним он очень скучает за границей. "В Италии ты думаешь — конечно, здорово, но это не такой итальянский ресторан, как в Москве… Это правда, потому что сюда в свое время приехали и остались лучшие повара", — отметил он.

На форуме "Мой район", который проходит с 5 по 6 августа в Москве, представлены более 20 зон, отражающих разные аспекты реализации программы "Мой район". В спортивной зоне есть digital-тренажеры для сноубордистов и горных лыжников. В зоне, имитирующей жилой двор, установлена современная детская площадка со скалодромом.

Особой популярностью на форуме пользуется арт-объект — макет Парящего моста, расположенного в парке "Зарядье". Мост сделали специально для фотосессий, а также обзора выставки гостями с верхней точки. Не обошлось на форуме и без инноваций — лимонад и кофе гостям готовят роботы-бармены, а роботы-официанты — раздают конфеты.

Активная фаза реализации "Мой район" началась в 2019 году. За это время значительно увеличилась обеспеченность москвичей современными общественными пространствами для повседневного отдыха в шаговой доступности. Это создает условия для ведения здорового образа жизни и проведения досуга на открытом воздухе. В рамках программы в Москве было создано 12 новых парков, в жилых дворах установлено 26 тыс. детских площадок и 30 тыс. спортивных.

В феврале 2020 года по программе "Мой район" началась работа по реализации пилотных проектов по соучаствующему проектированию, в ходе которой москвичи из разных районов города принимали непосредственное участие в создании концепций благоустройства собственных дворов.

Активное участие в проектах программы "Мой район" традиционно принимают муниципальные депутаты — именно они наиболее осведомлены о потребностях жителей в разных районах. В этом году муниципальные выборы в Москве состоятся в 125 из 146 муниципальных образований. Всего на этих выборах будут замещаться 1417 мандатов.

Москвичи смогут проголосовать как на избирательном участке, так и онлайн — не выходя из дома и в любое время суток. Сделать выбор дистанционно смогут горожане, обладающие полной учетной записью на официальном портале мэра Москвы mos.ru. Решить, голосовать онлайн или оффлайн, можно непосредственно в день выборов без предварительной регистрации.

Редактор: Елена Тимошкина
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