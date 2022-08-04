Собчак о притеснении русских в Грузии: "Нравится, когда их унижают или что?"

Ксения Собчак опубликовала анкету, которую предлагают заполнить русским людям при входе в один из баров Тбилиси.

В анкете требуют сказать, что не голосовал за Владимира Путина, так как он "Диктатор". От посетителей общественного заведения требуют осудить спецоперацию и признать Крым украинской, а Абхазию грузинской территорией и более того, признать, что Россия оккупировала 20% грузинской земли.

В списке правил заведения гласит, что разговаривать с персоналом можно только на английском или на грузинском. Запрещается платить в рублях. Владельцы бара советуют россиянам воздержаться от политических дискуссий, находясь в пьяном состоянии.

Ксения Собчак прокомментировала данную анкету.

"Интересно, а русские, которые туда все равно ходят — им нравится, когда их унижают или что? Это форма сексуальной девиации образца 2022?" — написала журналистка.

Собчак отметила, что нахождение в Грузии само по себе является выражением отношения между Россией и Украиной.

"Никогда работа эшников не была такой лёгкой", — написала Ксения в своём микроблоге.

Ранее режиссёр Константин Богомолов рассказал о том, с каким отношением к русским людям столкнулся во время своего путешествия по Европе.