Ксения Собчак опубликовала анкету, которую предлагают заполнить русским людям при входе в один из баров Тбилиси.
В анкете требуют сказать, что не голосовал за Владимира Путина, так как он "Диктатор". От посетителей общественного заведения требуют осудить спецоперацию и признать Крым украинской, а Абхазию грузинской территорией и более того, признать, что Россия оккупировала 20% грузинской земли.
В списке правил заведения гласит, что разговаривать с персоналом можно только на английском или на грузинском. Запрещается платить в рублях. Владельцы бара советуют россиянам воздержаться от политических дискуссий, находясь в пьяном состоянии.
Ксения Собчак прокомментировала данную анкету.
"Интересно, а русские, которые туда все равно ходят — им нравится, когда их унижают или что? Это форма сексуальной девиации образца 2022?" — написала журналистка.
Собчак отметила, что нахождение в Грузии само по себе является выражением отношения между Россией и Украиной.
"Никогда работа эшников не была такой лёгкой", — написала Ксения в своём микроблоге.
Ранее режиссёр Константин Богомолов рассказал о том, с каким отношением к русским людям столкнулся во время своего путешествия по Европе.
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