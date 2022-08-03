Богомолов об отношении к русским в Европе: "Это будет неприятно стыдящимся"

Режиссёр Константин Богомолов рассказал о том, с каким отношением к русским людям столкнулся во время своего путешествия по Европе.

Театральный деятель рассказал, что о случаях русофобии в странах Евросоюза только читал, но на практике лично сам с таким не сталкивался. Не жаловались на недоброжелательное отношение европейцев к россиянам и его знакомые.

"Это будет наверное неприятно "стыдящимся", но в Европе я встречаю — везде среди простых людей, занимающихся делом, а не политикой — среди водителей, владельцев и сотрудников магазинов, ресторанов и кафе, отдельных служащих, просто людей в самолётах и поездах, на вокзалах и на улицах, среди молодёжи, средневозрастных, пожилых — везде и всюду только радушие к русским. Радушие и уважение", — написал супруг Ксении Собчак в своём микроблоге.

Режиссёр заверил, что не услышал ни одного тяжкого вздоха от людей, которым предъявлял свой российский "красный" паспорт.

Ксения Собчак рассказала, что в одной из европейских стран к ней подошли украинцы и попросили сделать с ней совместный снимок. Граждане Украины при этом объяснили, что не будут публиковать фото в социальных сетях, чтобы не навлечь на себя гнев сограждан.

Ранее режиссёр Константин Богомолов исполнил красивый танец с миниатюрной светловолосой девушкой.