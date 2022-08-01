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На странице Медведева ВК появился пост о Казахстане: "Искусственное государство"

Общество

На страничке Дмитрия Медведева ВК появился пост, в котором доказывалось, что Грузия и Казахстан обязаны своим существованием Российской Империи. Ксения Собчак считает, что аккаунт политика взломали.

На странице Медведева ВК появился пост о Казахстане: "Искусственное государство"

Публикация Дмитрия Медведева провисела ВК всего несколько минут, однако её успели заскринить.

В тексте говорилось о том, что пора заканчивать с "парадами суверенитетов". Заявлялось, что Россия "пойдёт в следующий поход для восстановления границ нашей Родины".

В посте сообщалось, что Грузия была создана в нынешних границах только в рамках Российской Империи. Казахстан в материале назывался "искусственным государством".

"Пока туда не придут русские, порядка не будет", — гласит пост.

Собчак подозревает, что злоумышленники получили доступ к странице экс-президента России.

"Я ставлю на то, что страницу Дмитрия Медведева в ВК взломали (там появился странный пост, провисел минут десять, потом пропал). Каким бы февральским ястребом тот ни был, северный Казахстан он бы наверняка не стал трогать, тем более учитывая его личные (!) встречи с Токаевым. Да и риторика тут даже для него ту мач", — поделилась своим мнением Ксения Анатольевна.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал политику Европейского союза в отношении Москвы.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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