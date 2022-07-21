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Эксперт по труду о смене профессии: "Водитель автобуса в IT-сферу не пойдёт"

Общество

Эксперт в сфере труда и занятости Владимир Панкратов рассказал, как быстро переквалифицироваться на новую востребованную специальность и для чего нужен портал "Работа в России".

Эксперт по труду о смене профессии: "Водитель автобуса в IT-сферу не пойдёт"

Панкратов объяснил, что в каждом регионе есть свои востребованные специальности.

"Если в Москве например это айтишники, то в Московской области, как ни странно, это строитель", — отметил эксперт.

Специалист рассказал, что получить новую специальность можно в период от трёх недель до трёх месяцев.

"Надо на портале "Работа в России" оставить заявку соответствующую. И по прохождению обучения будет заключен договор трёхсторонний, если обучающийся планирует трудоустроиться и работать по найму, либо двусторонний, если после обучения гражданин намерен открыть свое собственное дело. Обучение бесплатное, надо отметить. Можно очно учиться или дистанционно", — рассказал Панкратов.

Перед этим эксперт советует обратиться в центр занятости с тем, чтобы пройти профессиональную ориентацию.

"Там уже конкретнее скажут какие существуют в регионе потребности в части привлечения рабочей силы и какую из программ можно будет выбрать из тех которые предлагаются. Категории различные и пенсионеры и предпенсионеры и лица, которые вообще не имеют никакого образования", — сказал специалист в сфере труда.

Панкратов объяснил, что чаще всего люди выбирают смежные профессии, например, водитель просто переобучается с одного класса на другой.

"В любом случае водитель не пойдёт в другую сферу совершенно. И в строители и в IT-сферу тоже не пойдёт", — считает эксперт.

Ранее управляющий директор кадрового агентства Rational Grain Ольга Степанова в беседе с Pravda.Ru дала советы для тех, кто сейчас ищет работу или планирует сменить существующую.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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