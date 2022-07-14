Управляющий директор кадрового агентства Rational Grain Ольга Степанова в беседе с Pravda.Ru дала советы для тех, кто сейчас ищет работу или планирует сменить существующую.
Ольга Степанова объяснила, что середина лета — абсолютно мёртвый сезон для поиска работы.
"Особенно если это касается вакансий среднего звена и высшего. Если мы говорим о рабочих, то там действительно увеличивается количество каких-то позиций такого массового набора", — объяснила эксперт.
Глава кадрового агентства рекомендует вплотную заняться поиском вакансий во второй половине сентября, так как в этот период стартует полноценный бизнес-сезон.
Степанова советует к этому времени подготовить себе хорошее резюме.
"Оно должно быть максимально размещено на количестве площадок, которые есть. Если интересуют всевозможные соцсети, то в группах тоже можно смотреть и подыскивать какие-то интересные проекты, вакансии", — объяснила специалист.
Кадровик отметила, что при принятии решения об увольнении с прежнего места работы стоит учитывать рынок труда и востребованность своей специальности. Она отметила особое положение IT-специалистов, которые всегда могут рассчитывать на вакансии.
"Если человек, допустим, потерял работу, то тут все понятно, что надо искать. Если работаешь и есть какие-то моменты, которые не устраивают, тоже нужно искать. Потому что здесь вопрос вот этого эмоционального выгорания и когда ты в каком-то стрессе находишься от своей работы, это не перебьет возможности поиска новой", — объяснила Степанова.
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