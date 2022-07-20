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Казарян: поисковики будут обязаны маркировать "Википедию" как нарушителя

Общество

Поисковые системы будут обязаны выполнить требования Роскомнадзора и маркировать "Википедию" как нарушителя. Об этом заявил ведущий аналитик РАЭК, главный редактор журнала "Интернет в цифрах" Карэн Казарян, комментируя Pravda.Ru "меры понуждения" против интернет-энциклопедии.

Казарян: поисковики будут обязаны маркировать "Википедию" как нарушителя

В Роскомнадзоре обязали поисковые системы предупреждать о том, что данный ресурс нарушает законодательство. По заявлению ведомства, на "Википедии" не удалены материалы, признанные запрещёнными, среди них — фейки "о ходе специальной военной операции на территории Украины". Меры будут действовать до тех пор, пока сайт не устранит нарушения, уточнил регулятор.

"У них (поисковых систем. — Прим. ред.) выбора нет. Иначе оштрафуют", — отметил собеседник Pravda.Ru.

Казарян считает, что дело исполнения выпадает "Яндексу", так как Google может проигнорировать условия Роскомнадзора.

"У нас, конечно, есть поисковые сервисы. Но можно считать, что эти два поисковика занимают больше 90%", — заявил эксперт.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Наталия Красовская
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