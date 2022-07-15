Телеведущий Борис Корчевников совершенно неожиданно для себя узнал о своей смерти. Из "Википедии".
Об этом неприятном открытии журналист рассказал в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию скриншотом:
"…если это шутка, то людей с полным отсутствием чувства юмора, да и вообще любого чувства. Да и людей ли?" — прокомментировал Корчевников.
Впрочем, по его мнению, один положительный момент в публикации всё же есть:
"… лживая поверхностная Википедия, а все же признала Донецкую Народную Республику. Хотя их признание нам нужно, "как в бане пассатижи".
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