Википедия "похоронила" Бориса Корчевникова

Телеведущий Борис Корчевников совершенно неожиданно для себя узнал о своей смерти. Из "Википедии".

Об этом неприятном открытии журналист рассказал в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию скриншотом:

скрин Википедия

"…если это шутка, то людей с полным отсутствием чувства юмора, да и вообще любого чувства. Да и людей ли?" — прокомментировал Корчевников.

Впрочем, по его мнению, один положительный момент в публикации всё же есть:

"… лживая поверхностная Википедия, а все же признала Донецкую Народную Республику. Хотя их признание нам нужно, "как в бане пассатижи".