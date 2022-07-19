Жители Приморья едва избежали массового отравления: солянка, рыба и майонез

Жители Приморского края могли стать жертвами массового отравления. Согласно сообщению, специалисты Россельхознадзора выявили 52,5 тонны продукции, не подходящей под стандарты оборота товаров.

По информации ведомства, в список продуктов, которые не прошли контроль, вошли:

солянка из морской капусты,

майонез,

масло сливочное,

масляная рыба.

"В них обнаружили кишечную палочку, несоответствие по жирно-кислотному составу, стерины и большое количество ртути соответственно.

В общей сложности ветеринарный контроль выявил 52,5 тонны продукции, не подходящей под стандарты оборота товаров", — пишет vostokmedia.com со ссылкой на данные ведомства.

До производителей, которые поставляли продукцию, донесли информацию о дальнейшем прекращении товарооборота. Примечательно, что в список попали не только российские фирмы, но и китайские предприятия.