Врач Аплетаева призвала не пить разливное пиво из-за риска отравления

Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева объяснила, почему не стоит употреблять разливное пиво. Как подчеркнула специалист, из-за этого алкогольного напитка может возникнуть отравление.

Эксперт предупредила, что покупатель не способен удостовериться в наличии санитарной обработки кранов и ёмкостей.

"Пиво, как и любой другой пищевой продукт, — хорошая питательная среда для болезнетворных микробов", — сказала врач, слова которой передаёт Москва 24.

Вместе с этим собеседница издания отметила, что пиво можно назвать опасным продуктом в любом случае. Такой напиток вызывает зависимость и создаёт дефицит мужских половых гормонов, сообщила Аплетаева.