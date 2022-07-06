Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева объяснила, почему не стоит употреблять разливное пиво. Как подчеркнула специалист, из-за этого алкогольного напитка может возникнуть отравление.
Эксперт предупредила, что покупатель не способен удостовериться в наличии санитарной обработки кранов и ёмкостей.
"Пиво, как и любой другой пищевой продукт, — хорошая питательная среда для болезнетворных микробов", — сказала врач, слова которой передаёт Москва 24.
Вместе с этим собеседница издания отметила, что пиво можно назвать опасным продуктом в любом случае. Такой напиток вызывает зависимость и создаёт дефицит мужских половых гормонов, сообщила Аплетаева.
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