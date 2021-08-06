Россиян предупредили об опасности употребления разливного пива

В первую пятницу в августе отмечают Международный день пива.

В этот праздник в разных странах мира проходят ярмарки и фестивали.

Однако нужно помнить о том, что употребление любимого многими пенного напитка грозит проблемами со здоровьем, предупреждает врач-диетолог Наталья Круглова.

Всё дело в кеги, в которой оно хранится.

"Когда это кеги, которые используются повторно, нужно понимать, что их обработку необходимо производить должным образом. Если этого не сделать, там могут поселиться микроорганизмы, в том числе патогенные", — пояснила эксперт.

Некоторые микроорганизмы вырабатывают углекислый газ. Но так как напиток газированный, то человек может не заметить увеличение количества газа, добавила Круглова.

Употребление такого напитка может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, например, вызвать отравление, вздутие живота, проблемы со стулом, пояснила эксперт.

При неправильной температуре хранения опасность может представлять и нефильтрованное разливное пиво, так как в нём могут проходить процессы брожения.

Это может привести к интоксикации организма. При хранении этого продукта должен соблюдаться определённый температурный режим, сообщает сайт Москва 24.

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