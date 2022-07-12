Дудя* оштрафовали на 120 тысяч рублей за гей-пропаганду среди несовершеннолетних

Суд признал российского журналиста Юрия Дудя* виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Заседание состоялось седьмого июля.

По данным портала мировых судей Москвы, блогер пропагандировал гомосексуальность среди детей и подростков через СМИ или Сеть. Известно, что он не присутствовал на заседании суда. Как заявили в Baza, журналиста обязали выплатить 120 тысяч рублей.

Ранее Минюст РФ включил Дудя в список иноагентов.

* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента