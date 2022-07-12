Суд признал российского журналиста Юрия Дудя* виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Заседание состоялось седьмого июля.
По данным портала мировых судей Москвы, блогер пропагандировал гомосексуальность среди детей и подростков через СМИ или Сеть. Известно, что он не присутствовал на заседании суда. Как заявили в Baza, журналиста обязали выплатить 120 тысяч рублей.
Ранее Минюст РФ включил Дудя в список иноагентов.
* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.