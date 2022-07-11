Юрист выразил сомнение в практической реализации закона о тотальном запрете ЛГБТ

Тотальный запрет на пропаганду ЛГБТ-ценностей, с инициативой которого выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн, реализовать очень сложно. Принятие подобного закона может привести либо к "произволу", либо к его игнорированию, заявил в беседе с Pravda. Ru юрист Дмитрий Аграновский.

"Я не представляю, как этот закон будет реализован. К сожалению, сейчас подобного рода отношениями пропитан не только западный кинематограф, но и восточный, и латиноамериканский, а также искусство и культура. Очень сложно будет каким-то образом этот закон реализовать", — полагает специалист.

По словам Аграновского, при принятии подобных законов должно быть очень чётко регламентировано, что именно считается пропагандой, а что информированием. Неверная трактовка этих понятий может привести к произволу, считает юрист.

"Это должны определять соответствующие эксперты. На практике здесь огромные возможности для произвола. Очень сложно провести грань. Причём и специалисты тоже могут быть ангажированы. Поэтому каждый запрет должен сопровождаться совершенно чёткими критериями", — пояснил собеседник Pravda. Ru.

Аграновский также добавил, что в случае принятия закона о тотальном запрете ЛГБТ-пропаганды, есть вероятность его неисполнения, так как "запретить очень многое" может оказаться невозможным.

"Если этот закон будет принят, то запрещать придётся очень многое. И практически запретить это будет невозможно. Тогда все будут видеть, что закон не работает, а это хуже, чем, когда он работает строго", — полагает юрист.

Ранее в комитете Госдумы по информполитике предложили запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России безотносительно возраста.

"Сегодня такой запрет касается исключительно детей. Конечно, этого явно недостаточно. Мы предлагаем в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно возраста аудитории в оффлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах", — заявил глава комитета Хинштейн.