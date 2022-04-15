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Автор Елена Былкина

Юрий Дудь* получил статус иноагента

Общество

Признанный иноагентом российский журналист Юрий Дудь* теперь будет обязан маркировать любое своё публичное высказывание специальным текстом.

Как сообщает РИА Новости, Минюст РФ внёс в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя, политолога Екатерину Шульман*, карикатуриста Сергея Елкина*.

Юрий Дудь после начала спецоперации на Украине покинул Россию. За рубежом журналист продолжает активную деятельность, снимая интервью с известными личностями. В своих роликах он рассказывает о помощи беженцам с Украины, которым помогают с жильём в Европе.

Ранее в реестр иноагентов внесли имена музыканта и историка Евгения Панасенкова* и рэпера Фейса*.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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