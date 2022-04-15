Признанный иноагентом российский журналист Юрий Дудь* теперь будет обязан маркировать любое своё публичное высказывание специальным текстом.
Как сообщает РИА Новости, Минюст РФ внёс в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя, политолога Екатерину Шульман*, карикатуриста Сергея Елкина*.
Юрий Дудь после начала спецоперации на Украине покинул Россию. За рубежом журналист продолжает активную деятельность, снимая интервью с известными личностями. В своих роликах он рассказывает о помощи беженцам с Украины, которым помогают с жильём в Европе.
Ранее в реестр иноагентов внесли имена музыканта и историка Евгения Панасенкова* и рэпера Фейса*.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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