Юрий Дудь* получил статус иноагента

Признанный иноагентом российский журналист Юрий Дудь* теперь будет обязан маркировать любое своё публичное высказывание специальным текстом.

Как сообщает РИА Новости, Минюст РФ внёс в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя, политолога Екатерину Шульман*, карикатуриста Сергея Елкина*.

Юрий Дудь после начала спецоперации на Украине покинул Россию. За рубежом журналист продолжает активную деятельность, снимая интервью с известными личностями. В своих роликах он рассказывает о помощи беженцам с Украины, которым помогают с жильём в Европе.

Ранее в реестр иноагентов внесли имена музыканта и историка Евгения Панасенкова* и рэпера Фейса*.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.