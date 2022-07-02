Вдова Караченцова о настроениях в Болгарии: "Русские, пошли, вон отсюда"

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина лечится в Болгарии. Актриса объяснила, как в юго-восточной стране Европы относятся к россиянам.

Поргина заверила, что русских людей в Болгарии не притесняют. В гостеприимной стране, по словам актрисы, царит мир и доброжелательность.

Испортили впечатления вдове Караченцова только негативно настроенные граждане Украины.

"Были, правда, выступления в одной гостинице от украинцев: "Русские, пошли, вон отсюда. Это наша территория. Мы вступили в Евросоюз". Тут же вызвали полицию и они успокоились", — цитирует слова вдовы народного артиста РСФСР Николая Караченцова издание PROZVEZD.

Людмила Андреевна объяснила, что она лично с украинцами не конфликтует и у неё с жителями Незалежной "вся отлично".

"Мы целуемся при встрече, обнимаемся. Говорим о жизни, о Коле, о спектаклях", — объяснила Поргина.

В начале февраля 2022 года вдова Караченцова призналась, что хочет "мотнуть" из страны после громкого скандала.