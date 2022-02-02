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Автор Елена Былкина

Вдова Караченцова хочет уехать из страны после громкого скандала

Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, над которой нависла угроза судебного разбирательства, готовится к скорейшему отъезду из страны.

Вдова Караченцова хочет уехать из страны после громкого скандала

Людмила Поргина признавалась, что перспективы предстать перед судом и получить тюремный срок, стали для неё "ударом в голову".

Актриса не раз заявляла, что еле сводит концы с концами, так как получает мизерную пенсию, которая составляет 53 тысячи рублей, 30 из которых — надбавка от мэрии Москвы.

Женщина собирается сбежать от навалившихся на неё проблем. Она часто путешествует за границу, выбирая те страны, где когда-то отдыхала с Николаем Караченцовым.

Для выезда за пределы страны Поргина планирует выбрать Турцию.

"Жду весны, чтобы скорее куда-нибудь мотнуть. Я собираюсь в Турцию поехать, где мы с Колечкой зимовали", — цитирует слова вдовы Николая Караченцова издание "BLITZ+"

Обвинения 73-летней вдове народного артиста РСФСР предъявил директор "Ленкома" Марк Варшавер. Так он отреагировал на слова Поргиной о том, что он якобы желает ей смерти. Директор театра намеревался защищать своё доброе имя в суде. По делу об оскорблении чести и достоинства Поргиной грозит лишение свободы сроком на четыре года или штраф в размере 10 миллионов. Сама актриса уверяет, что никогда не говорила таких слов.

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Поргина так достала Варшавера ,что он решил подавать в суд на нее
Автор: Елена Былкина
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