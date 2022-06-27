Розенбаум хочет стать голубем мира: "Обязательно пойду и к украинским раненым"

Музыкант Александр Розенбаум заявил о своей готовности выступить в роли "голубя мира" и спеть перед ранеными солдатами российской и украинской армий.

69-летний исполнитель объяснил, что хочет выступить перед ранеными соотечественниками.

"Но если я пойду к русским раненым, я обязательно пойду и к украинским раненым в обязательным порядке. Конечно, не к тем, которые со свастикой", — выразил свою позицию певец в интервью Ксении Собчак.

Артист, которого на Украине внесли в базу "Миротворец" за то, что он назвал Крым российским, признал, что его не пустят в Киев.

"Если меня партия и правительство, говоря советским языком, как голубя мира с разрешения украинских властей допустит в качестве голубя мира, я пойду", — сказал Александр Яковлевич.

Розенбаум объяснил, что много выступает в местах лишения свободы, давая концерт перед всеми заключёнными. При этом он всегда просит, чтобы в зале не было педофилов, так как считает, что эти люди достойны смертной казни.

Певец заступился за Аллу Пугачёву и Максима Галкина. Артист объяснил, что продолжает общаться с Примадонной.