Дерипаска призвал переставить памятник Столыпину: Проблемы никто решать не хочет

Российский миллиардер Олег Дерипаска объяснил, почему памятник реформатору Петру Столыпину нужно убрать от Дома Правительства РФ.

Предприниматель опубликовал в своём микроблоге памятнику Столыпину, расположенный на пересечении улиц Новый Арбат и Конюшковской. Государственный деятель прославился благодаря проведению аграрной реформы.

"Памятник бы нужно переставить, раз в этом Правительстве проблемы Сибири и Дальнего Востока сейчас никто решать не хочет", — подписал снимок бизнесмен.

В последнее время Дерипаска активно заинтересовался садоводством. Он часто публикует снимки урожая из российской житницы на Кубани.

Ранее миллионер отреагировал на слухи о том, что он якобы готовит переворот. Бизнесмен в ответ опубликовал песню "Еврейское казачество восстало".

В конце 2021 года Олег Дерипаска заявил, что считает неразумной политику России, которая ждёт возможной агрессии с Запада. Он убеждён, что вооруженные конфликты в Азии могут вспыхнуть через три-четыре года.