Российский миллиардер Олег Дерипаска объяснил, почему памятник реформатору Петру Столыпину нужно убрать от Дома Правительства РФ.
Предприниматель опубликовал в своём микроблоге памятнику Столыпину, расположенный на пересечении улиц Новый Арбат и Конюшковской. Государственный деятель прославился благодаря проведению аграрной реформы.
"Памятник бы нужно переставить, раз в этом Правительстве проблемы Сибири и Дальнего Востока сейчас никто решать не хочет", — подписал снимок бизнесмен.
В последнее время Дерипаска активно заинтересовался садоводством. Он часто публикует снимки урожая из российской житницы на Кубани.
Ранее миллионер отреагировал на слухи о том, что он якобы готовит переворот. Бизнесмен в ответ опубликовал песню "Еврейское казачество восстало".
В конце 2021 года Олег Дерипаска заявил, что считает неразумной политику России, которая ждёт возможной агрессии с Запада. Он убеждён, что вооруженные конфликты в Азии могут вспыхнуть через три-четыре года.
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