Российский миллиардер Олег Дерипаска считает неразумной политику России, которая ждёт возможной агрессии с Запада. Он убеждён, что вооруженные конфликты в Азии могут вспыхнуть через три-четыре года.
О своих соображениях на этот счёт Дерипаска поделился в своём Telegram-канале.
"Разумно было бы, оценив реальные риски, честно сказать: у нас нет риска получить серьезные проблемы на западном направлении", — пишет основатель компании "Базовый элемент".
Миллиардер убеждён, что к масштабным конфликтам в Азии и Тихом океане в РФ не готовы.
Дерипаска посоветовал подумать о будущем и поменять приоритеты развития страны. Он считает необходимым позаботиться о развитии Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Он ратует за развитие инфраструктуры этих регионов, организацию перерабатывающих производств и создание привлекательных условия для переселения в эту часть России. Такие меры, по мнению общественного деятеля, привлекут в регион 5-6 млн человек.
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