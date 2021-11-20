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Олег Дерипаска призвал готовиться к военной угрозе с Востока

Политика

Российский миллиардер Олег Дерипаска считает неразумной политику России, которая ждёт возможной агрессии с Запада. Он убеждён, что вооруженные конфликты в Азии могут вспыхнуть через три-четыре года.

Олег Дерипаска призвал готовиться к военной угрозе с Востока

О своих соображениях на этот счёт Дерипаска поделился в своём Telegram-канале.

"Разумно было бы, оценив реальные риски, честно сказать: у нас нет риска получить серьезные проблемы на западном направлении", — пишет основатель компании "Базовый элемент".

Миллиардер убеждён, что к масштабным конфликтам в Азии и Тихом океане в РФ не готовы.

Дерипаска посоветовал подумать о будущем и поменять приоритеты развития страны. Он считает необходимым позаботиться о развитии Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Он ратует за развитие инфраструктуры этих регионов, организацию перерабатывающих производств и создание привлекательных условия для переселения в эту часть России. Такие меры, по мнению общественного деятеля, привлекут в регион 5-6 млн человек.

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