Дерипаска руганью и песней ответил на слухи о его планах совершить переворот

Миллионер Олег Дерипаска отреагировал на слухи о том, что он якобы готовит переворот. Бизнесмен в ответ опубликовал песню "Еврейское казачество восстало".

Предприниматель отругал тех, кто распространяет о нём ложные сведения.

"Всем, кто плодит слухи о моих планах принять участие в мифических переворотах, наверное, стоит послушать эту песню. Веселее нужно жить, м***** (нецензурное слово, — Прим. ред) в эти непростые времена. Трудиться попробуйте", — дал бизнесмен совет любителям слухов.

Миллионер разместил в своём микроблоге видео с шуточной песней про еврейское казачество, которое отвечает вопросом на вопрос.

Ранее Дерипаска заявил, что сбор урожая теперь для него важнее, чем участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Несмотря на то, что он уверил, что вопрос участия в ПФЭФ закрыт для него окончательно, Ксения Собчак сообщила, что предприниматель присутствовал на форуме и внимательно слушал Владимира Путина.