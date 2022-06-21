Миллионер Олег Дерипаска отреагировал на слухи о том, что он якобы готовит переворот. Бизнесмен в ответ опубликовал песню "Еврейское казачество восстало".
Предприниматель отругал тех, кто распространяет о нём ложные сведения.
"Всем, кто плодит слухи о моих планах принять участие в мифических переворотах, наверное, стоит послушать эту песню. Веселее нужно жить, м***** (нецензурное слово, — Прим. ред) в эти непростые времена. Трудиться попробуйте", — дал бизнесмен совет любителям слухов.
Миллионер разместил в своём микроблоге видео с шуточной песней про еврейское казачество, которое отвечает вопросом на вопрос.
Ранее Дерипаска заявил, что сбор урожая теперь для него важнее, чем участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Несмотря на то, что он уверил, что вопрос участия в ПФЭФ закрыт для него окончательно, Ксения Собчак сообщила, что предприниматель присутствовал на форуме и внимательно слушал Владимира Путина.
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