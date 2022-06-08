Дерипаска объяснил отказ от участия в ПМЭФ необходимостью убирать урожай

Миллионер Олег Дерипаска заявил, что сбор урожая теперь для него важнее, чем участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Российский бизнесмен показал созревшую на ветвях черешню.

"В этом году Петербургский форум пройдёт без меня. Придётся убирать урожай", — сказал предприниматель довольно унылым голосом.

Миллионер заверил, что вопрос участия в ПФЭФ закрыт для него окончательно.

Олег Дерипаска заявил, что Россия снова повторяет ошибки прошлого. Он предрёк тяжёлые последствия для экономики РФ через два года.

Ранее Калининградский холдинг "Автотор", где собирали BMW, Kia и Hyundai, порекомендовал своим сотрудникам, оставшимся без работы из-за санкций, заняться сезонным сбором ягод.