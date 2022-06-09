Пушков: у Зеленского и Леди Гаги в её платье из сырого мяса есть что-то общее

Сенатор Алексей Пушков попытался в ироничном манере объяснить, за что украинского лидера Владимира Зеленского американский журнал Time назвал "самым влиятельным человеком 2022 года".

Пушков убеждён, что влиятельность Зеленского в данном случае выражается исключительно в его "постоянном нахождении на виду" и "распиаренности".

По мнению сенатора, в этом плане главу Украины можно сравнить с американской поп-певицей Леди Гагой.

"Этот журнал и его читатели как-то включили в число "самых влиятельных" в мире и Леди Гагу в ее платье из мясных обрезков. Разве что в этом смысле — рядом с Леди Гагой…", — насмешливо уточнил Пушков.

По мнению военного эксперта Бориса Рожина, Зеленского, вероятно, ожидает такое же будущее, как и бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. При этом он также не исключил бегства Зеленского за границу.