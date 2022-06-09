Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экономист Дудчак: Индии выгодно игнорировать США и покупать у России нефть
Военный эксперт рассказал об "иконе святого Гитлера" в Мариуполе
СКР допрашивает более 200 украинских офицеров, вышедших с "Азовстали"
Евсеев: Польша отдала все свои танки Украине — ей нечем воевать с Россией
Фрадков: "Промсвязьбанк начал работать в ЛНР и ДНР"
Мэру Киева Кличко предоставили почётное гражданство Варшавы
Песков прокомментировал прогноз Делимханова о сроках окончания спецоперации
Бывший руководитель теробороны Херсона Бондаренко: сдайтесь и живите нормально
Lufthansa отменила около 900 рейсов по Европе из-за нехватки персонала

Пушков: у Зеленского и Леди Гаги в её платье из сырого мяса есть что-то общее

Общество

Сенатор Алексей Пушков попытался в ироничном манере объяснить, за что украинского лидера Владимира Зеленского американский журнал Time назвал "самым влиятельным человеком 2022 года".

Пушков: у Зеленского и Леди Гаги в её платье из сырого мяса есть что-то общее

Пушков убеждён, что влиятельность Зеленского в данном случае выражается исключительно в его "постоянном нахождении на виду" и "распиаренности".

По мнению сенатора, в этом плане главу Украины можно сравнить с американской поп-певицей Леди Гагой.

"Этот журнал и его читатели как-то включили в число "самых влиятельных" в мире и Леди Гагу в ее платье из мясных обрезков. Разве что в этом смысле — рядом с Леди Гагой…", — насмешливо уточнил Пушков.

По мнению военного эксперта Бориса Рожина, Зеленского, вероятно, ожидает такое же будущее, как и бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. При этом он также не исключил бегства Зеленского за границу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса

В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах  украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих. 

Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Мир. Новости мира
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Экономика и бизнес
Песков предложил реализовать в РФ стратегию "технологического острова"
Общество
Симоньян рассказала о заявлениях Аллегровой: "Она в другом лагере"
Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер Валерий Рокотов В Центре им. Мейерхольда выкликают со сцены "русскую смерть" Валерий Рокотов
Мир. Новости мира
Европа сократит поставки Украине военной техники из-за больших потерь на СВО
Мир. Новости мира
Сербские СМИ: НАТО планировало захватить Лаврова, чтобы шантажировать Путина
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Мир. Новости мира
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Последние материалы
Бастрыкин предупредил казнокрадов из Петербурга "Одой" на юбилей Петра I
Жители города Алёшки избавились от украинского символа "тризуба"
Спикер сената Казахстана: мнением Назарбаева более не интересуются
Эрдоган о демилитаризации островов в Эгейском регионе: "Я не шучу"
Полковник Матвийчук: Украина капитулирует после установления контроля над Киевом
Политолог Неменский: "Украина в ближайшее время окажется под контролем Варшавы"
Галкин объяснил, почему уехал в Израиль: "У меня признак политический"
Вертолёт ВСУ упал на дно водохранилища в Запорожье
Трёх наёмников доставили в зал Верховного суда ДНР для оглашения приговора
Питер Оборн: тори не уволили Джонсона по финансовым соображениям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников