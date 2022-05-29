Киев, отказываясь от мирного урегулирования конфликта с Россией и в том числе отказываясь от переговоров, рискует потерять гораздо больше, чем Крым и Донбасс, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
По словам политика, президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы прислушаться к экс-госсекретарю Генри Киссинджеру и перейти к диалогу.
"Его боевой задор выглядит не слишком уместным на фоне стабильного отступления украинских войск. И в отличие от Киссинджера, Зеленский явно не понимает: откладывая урегулирование, Украина рискует потерять куда больше, чем Крым и ДНР-ЛНР", — пояснил сенатор.
Как подчеркнул Пушков, однако из-за действий киевской власти, диалог между странами становится фактически "сомнительным". Сенатор уточнил, что, после высказывая Киссинджера, американский политик тут же попал в украинские списки "врагов" Незалежной, как якобы "агент влияния Москвы".
"Возникает вопрос: о чём вообще можно беседовать или договариваться с этой публикой?", — резюмировал Пушков.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Члены НАТо негласно решила, какое вооружение поставлять на Украину, а какое нет. Волокита с поставками вынудила чиновницу его выдать.