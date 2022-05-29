Пушков: отказавшись от переговоров, Зеленский потеряет больше, чем Крым и ДНР

Киев, отказываясь от мирного урегулирования конфликта с Россией и в том числе отказываясь от переговоров, рискует потерять гораздо больше, чем Крым и Донбасс, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По словам политика, президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы прислушаться к экс-госсекретарю Генри Киссинджеру и перейти к диалогу.

"Его боевой задор выглядит не слишком уместным на фоне стабильного отступления украинских войск. И в отличие от Киссинджера, Зеленский явно не понимает: откладывая урегулирование, Украина рискует потерять куда больше, чем Крым и ДНР-ЛНР", — пояснил сенатор.

Как подчеркнул Пушков, однако из-за действий киевской власти, диалог между странами становится фактически "сомнительным". Сенатор уточнил, что, после высказывая Киссинджера, американский политик тут же попал в украинские списки "врагов" Незалежной, как якобы "агент влияния Москвы".

"Возникает вопрос: о чём вообще можно беседовать или договариваться с этой публикой?", — резюмировал Пушков.