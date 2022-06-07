В Татарстан приехали 200 детей из Донбасса, чтобы отдохнуть в летних лагерях

Из Донбасса в Татарстан приехали 200 детей, чтобы отдохнуть в летних лагерях, об этом сообщает inkazan.ru.

"Есть подтверждения от детей и родителей о желании отдохнуть в наших лагерях, поэтому для каждого из них обязательно будет организован отдых", — рассказал министр по делам молодёжи Тимур Сулейманов.

Дети школьного возраста (от 7 до 17 лет) получат возможность провести летние каникулы в лагерях на территории республики.

Ранее жители Югры собрали для детей из Донбасса и Мариуполя 13 тонн подарков в рамках акции "Подари чудо детям". Председатель АНО "Гуманитарный Добровольческий Корпус Югры" Эдуард Логинов рассказал, что ХМАО всегда активно отзывается на любую благотворительную акцию, тем более связанную с гуманитарной помощью. И на акцию ко Дню защиты детей был мощнейший отклик как от организаций, так и от жителей. Активно несли сладости, игрушки, развивающие наборы.