Детям из Донбасса и Мариуполя доставят 13 тонн подарков из Югры

Для детей из Донбасса и Мариуполя в Югре собрали 13 тонн подарков в рамках акции "Подари чудо детям", об этом пишет muksun.fm.

"Югра всегда активно отзывается на любую благотворительную акцию, тем более связанную с гуманитарной помощью. И на акцию ко Дню защиты детей был мощнейший отклик как от организаций, так и от жителей. Активно несли сладости, игрушки, развивающие наборы", — рассказал председатель АНО "Гуманитарный Добровольческий Корпус Югры" Эдуард Логинов.

Уже в субботу, 28 мая, груз отправился в Донбасс и Мариуполь.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил Донецкую народную республику. Как отметил его пресс-секретарь, он хотел лично поддержать военнослужащих, участвующих в спецоперации РФ на Украине. Кожемяко сопровождал гуманитарный груз из Приморья для земляков, которые сейчас находятся на передовой.