Борис Гребенщиков опубликовал фрагмент своей песни с кадрами сдачи в плен оборонителей "Азовстали".
Легендарный рок-музыкант разместил в своём микроблоге тизер клипа на песню "Нас с тобою на***. Своё музыкальное творение певец сопроводил кадрами, на которых сдаются в плен военнослужащие ВСУ.
"Жаль, подмога не пришла, подкрепленье не прислали. Нас осталось только два, нас с тобою на***", — гласит текст песни Гребенщикова.
В 2019 году музыкант, который сейчас активно выступает в Европе на антивоенных концертах, написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".