Гребенщиков написал песню об обороне "Азовстали": Жаль подмога не пришла

Борис Гребенщиков опубликовал фрагмент своей песни с кадрами сдачи в плен оборонителей "Азовстали".

Легендарный рок-музыкант разместил в своём микроблоге тизер клипа на песню "Нас с тобою на***. Своё музыкальное творение певец сопроводил кадрами, на которых сдаются в плен военнослужащие ВСУ.

"Жаль, подмога не пришла, подкрепленье не прислали. Нас осталось только два, нас с тобою на***", — гласит текст песни Гребенщикова.

В 2019 году музыкант, который сейчас активно выступает в Европе на антивоенных концертах, написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.