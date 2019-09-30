Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Композиция под названием "Вечерний М" опубликована на YouTube-канале певца, сообщает российское интернет-издание Znak.
Российский пропагандист характеризуется Борисом Гребенщиковым как "истинный памятник наших времен" и "вечерний мудозвон".
В тексте новой песни фронтмена рос-группы "Аквариум" есть, например, такие строчки:
"Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос.
У народа душа, а за ней ни гроша, но зато мы утерли всем нос.
Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак,
И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг".
Поклонники творчества Борис Гребенщикова пытаются угадать, кому именно посвящена новая песня музыканта.
"Казало бы при чем тут Соловьев и Киселев", — иронично замечает один из пользователей сети интернет под видеозаписью с композицией "Вечерний М".
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