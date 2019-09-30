Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.

Композиция под названием "Вечерний М" опубликована на YouTube-канале певца, сообщает российское интернет-издание Znak.

Российский пропагандист характеризуется Борисом Гребенщиковым как "истинный памятник наших времен" и "вечерний мудозвон".

В тексте новой песни фронтмена рос-группы "Аквариум" есть, например, такие строчки:

"Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос.

У народа душа, а за ней ни гроша, но зато мы утерли всем нос.

Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак,

И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг".

Поклонники творчества Борис Гребенщикова пытаются угадать, кому именно посвящена новая песня музыканта.

"Казало бы при чем тут Соловьев и Киселев", — иронично замечает один из пользователей сети интернет под видеозаписью с композицией "Вечерний М".