Британия ввела санкции против бывшей жены Путина и его родственников

Британия расширяет санкционный список против России.

Теперь в списки входят экс-жена главы РФ Владимира Путина Людмила и нескольких его родственников.

Санкции ввели также в отношении двоюродного брата президента страны бизнесмена Игоря Путина, председателя совета директоров ООО "Группа компаний МРТ" Романа Путина, зампредседателя правления страхкомпании "Согаз" Михаила Путина.

Рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в Соединённое Королевство и заморозку активов, введены также против чемпионки ОИ Алины Кабаевой и ее бабушки Анны Зацепилиной.

С начала СВО России на Украине англичане ввели санкции против 1,6 тысячи политиков, спортсменов, чиновников, предпринимателей, журналистов и компаний. Под ограничениями оказались два десятка российских банков с активом свыше 1,2 трлн долларов, а также более ста бизнесменов и их родных, совокупные активы которых оцениваются в 220 млрд долларов.