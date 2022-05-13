МИД Великобритании внёс в санкционный список Алину Кабаеву

Британский МИД внёс в санкционный список чемпионку Олимпийских Игр по художественной гимнастике, главу совета директоров холдинга "Национальная медиагруппа" Алину Кабаеву.

Это сообщает опубликованный документ внешнеполитического ведомства Великобритании.

Основанием внесения в списки Кабаевой то, что она является председателем холдинга, активно продвигающего российскую позицию по специальной военной операции на Украине. Санкции предусматривают запрет на въезд в Объединённое Королевство и заморозку активов.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ — долгосрочная западная стратегия, а санкции ударили по всей мировой экономике.

Главная задача Запада — ухудшить жизнь десяткам и сотням миллионов людей, добавил Путин. Он подчеркнул, что сегодняшние события смертельны для доминирования Запада. По его словам, РФ не будет изолирована, в современном мире это сделать просто невозможно.