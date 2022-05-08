Беременная Монеточка переехала жить в Литву

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) рассказала, почему уехала из России.

Исполнительница хита "Русский ковчег" после начала спецоперации на Украине выбрала местом проживания столицу Литвы. Беременная певица обосновалась в Вильнюсе с супругом.

Гырдымова объяснила в интервью Ирине Шихман, что устала "вести себя немного тише, чем ей бы хотелось", и "прятаться за метафорами".

Певица рассказала, что скоро станет мамой. Она раскрыла пол своего ребёнка. У неё через три месяца родится девочка.

Монеточка призналась, что мечтает вернуться на родину. Она с негодованием реагирует на слова злопыхателей, которые не желают её больше видеть в России, объявляя предательницей родины. Артистка участвует в благотворительных концертах за рубежом.

Ранее солист группы "Ногу свело" Максим Покровский обратился к русским с песней "Поколение Z", которая возмутила интернет-пользователей. Музыканта назвали предателем.