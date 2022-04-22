Макс Покровский записал песню "Поколение Z": "Мы всё про****"

Солист группы "Ногу свело" Макс Покровский обратился к русским с песней, которая возмутила интернет-пользователей. Музыканта назвали предателем.

В своём новом малобюджетном клипе Макс Покровский сидит у костра и кидает в огонь бумагу с распечатанными на ней словами: большая страна, олимпийские медали, демократия.

"Русские, мы всё про****

Допинг-контроль, олимпийские медали,

"Северный поток" газовый…" — поёт музыкант.

Россияне с гневом обрушились на Покровского.

"Записал глумливую песенку о "землячках", в которой поёт, что "рюсские" одичали и скоро разучатся читать", — комментируют творчество артиста в Сети.

В начале апреля группа "Ногу Свело!" выпустила клип на песню "Нам не нужна война".

Исполнители Noize MC, Монеточка, рэпер Фейс* выступают в Европе на концертах, выражая свой протест по поводу спецоперации на Украине.

* признан в России иноагентом.