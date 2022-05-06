Адвокат о посадке в Белоруссии Сапеги: "Россия не посчитала нужным вступаться"

Адвокат Андрей Князев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал решение Белорусского суда о шестилетнем заключении в тюрьму гражданки России Софьи Сапеги.

Председатель Московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" объяснил, что это не единичный случай, когда граждане России отбывают наказание в Белоруссии.

"Россия не посчитала нужным вступаться. И в других странах не вступаются. Отношение такое же, как у нас бы был осужден белорус. Другой вопрос, что тут политическое преступление, считается преступлением. Так, в принципе, перед законом все равны: русский, белорус, гражданин США и так далее", — сказал Андрей Князев.

Юрист отметил, что в этом случае можно ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Перевод осужденного в колонию в России для отбывания наказания, по мнению адвоката, маловероятен.

"Поэтому ничем мы не можем помочь, я думаю. Обжаловать, естественно, надо. В законную силу не вступил. Приговор — может быть сокращен срок. Можно и через год подавать. И просить о помиловании так же, если наш президент или кто-то вступится, думаю, что этот вопрос будет решен. А тут пока наравне со всеми", — объяснил юрист.

Князев считает, что общественная опасность деяния Сапеги несколько преувеличена.

"Можно было бы и условный срок назначить. Необязательно реальное лишение свободы. Но это по закону Белоруссии. Человек тоже знал, на что шёл", — отметил адвокат.

Ранее Ксения Собчак упрекнула МИД России в том, что дипломаты не пожелали заступиться за Софью Сапегу.