Собчак о приговоре Сапеге: "А бросаем своих или не бросаем своих?"

Ксения Собчак считает, что Россия должна была спасти российскую гражданку Софью Сапегу из тюрьмы в Белоруссии.

Девушку экс-главреда Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича приговорили к шести годам колонии в Белоруссии.

То, что "русская девочка" получила срок в чужой тюрьме, возмутило Ксению Собчак.

"А бросаем своих или не бросаем своих, я запамятовала? А могла ли Москва вытащить свою гражданку из иностранной тюрьмы, учитывая то, как часто один там иностранный лидер летает в Россию? Почему не стала этого делать?" — перечисляет интересующие её вопросы журналистка.

Год назад Ксения Собчак уже высказывалась на эту тему. Журналистка смоделировала ситуацию с Софьей Сапегой на США и пришла к выводу, что Америка не бросила бы свою гражданку в беде. МИД России же повёл себя, по мнению Собчак, вяло и нерешительно.