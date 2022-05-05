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Автор Антон Уткин

Историк Нарочницкая: множество католиков поддерживает спецоперацию на Украине

Общество

Католическая церковь осуждает происходящее на Украине, но многие католики поддерживают спецоперацию, так как Россия защищает христианские ценности.

Историк Нарочницкая: множество католиков поддерживает спецоперацию на Украине

Папа римский Франциск заявил западным журналистам, что Ватикан "слишком далеко" от Украины, потому "не знает" как относиться к накачке киевского режима вооружением странами Запада. Католическую церковь превратили в безмолвный институт, все официальные высказывания Ватикана должны соответствовать либеральной западной повестке, уверена президент Фонда исторической перспективы, руководитель парижского отделения Института демократии и сотрудничества, доктор исторических наук Наталия Нарочницкая.

Невзирая на это, многие католики видят, насколько происходящее в западных странах отличается от христианского учения.

"Среди католиков есть очень много людей, которые полагают, что сейчас надо объединить усилия христиан для спасения христианских ценностей в Европе", — отметила историк в интервью изданию argumenti.ru.

Нарочницкая рассказала, что получает много сообщений со словами поддержки спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине именно от католиков. Потому огульно осуждать Католическую церковь не стоит, её "втравили" во всё это либералы и "всякие революционеры", считает эксперт.

"Есть соперничество католиков с православием, но есть и некое общее — судьба христианских ценностей", — уверена Нарочницкая.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Наталия Красовская
Темы россия католическая церковь
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