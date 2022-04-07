В Ватикане высказались против поставок оружия на Украину

Руководитель правительства Ватикана Пьетро Паролин сообщил, что передача Киеву оружия способствует увеличению напряжённости. Чтобы избежать эскалации, необходимо прекратить военную помощь Украине, подчеркнул кардинал.

"Многие направляют оружие, и это могло бы привести к бесконтрольному разрастанию конфликта", — заявил Паролин, передаёт Aci Stampa.

По мнению госсекретаря, мировые лидеры не принимают участие в конфликте на Украине, чтобы не усугубить ситуацию. Также в интервью глава правительства указал на минские договорённости, которые должны были предотвратить эскалацию.

Ранее Вашингтон решил ввести ленд-лиз для Украины. Таким образом Штатам будет проще поставлять Киеву вооружения. Эту же государственную программу американские власти использовали в ходе Второй мировой войны для своих союзников.