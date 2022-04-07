Руководитель правительства Ватикана Пьетро Паролин сообщил, что передача Киеву оружия способствует увеличению напряжённости. Чтобы избежать эскалации, необходимо прекратить военную помощь Украине, подчеркнул кардинал.
"Многие направляют оружие, и это могло бы привести к бесконтрольному разрастанию конфликта", — заявил Паролин, передаёт Aci Stampa.
По мнению госсекретаря, мировые лидеры не принимают участие в конфликте на Украине, чтобы не усугубить ситуацию. Также в интервью глава правительства указал на минские договорённости, которые должны были предотвратить эскалацию.
Ранее Вашингтон решил ввести ленд-лиз для Украины. Таким образом Штатам будет проще поставлять Киеву вооружения. Эту же государственную программу американские власти использовали в ходе Второй мировой войны для своих союзников.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.