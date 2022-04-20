Басков заявил о разрыве отношений с украинскими коллегами

Певец Николай Басков заявил, что разрывает дружеские отношения с украинскими коллегами. При этом, по его словам, никакого раскола в российском шоу-бизнесе нет.

По словам Баскова, ранее украинских артистов постоянно приглашали в Россию, давая им возможность заработать. Теперь для них эта дорога закрыта навсегда.

"Раскола в российском шоу-бизнесе на самом деле нет. Те, кто мыслят, как я вместе ездят со мной по стране. Поддерживают беженцев, военных. С украинскими музыкантами мы когда-то делили сцену, но после их высказываний они для не существуют как коллеги", — сказал Николай Басков в программе "Центральное телевидение".

Ранее политолог Дмитрий Евстафьев рассказал, что уехавшие из России "звёзды" шоу-бизнеса его не удивили. А вот Николаю Баскову удалось это сделать.

"У меня, к сожалению, ни одного удивления по этому поводу не было. Ну хорошо, одно было — этот человек занял, что называется, государственную позицию. Это Николай Басков. Вот он меня удивил. А все, кто должен был уйти на ту сторону — они все и ушли", — сказал политолог.

В среду в ряде СМИ появились сообщения, что российские власти запретили въезд в страну на 50 лет более чем 30 деятелям культуры из Украины.

Среди них Андрей Данилко (Верка Сердючка), Святослав Вакарчук, Алексей Потапенко и Анастасия Каменских ("Потап и Настя"), Светлана Лобода, актриса Мила Сивацкая (роль Василисы в "Последнем богатыре") и другие. Пока нет официальных комментариев властей на этот счёт.