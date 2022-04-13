Политолог: насчёт "звёзд" иллюзий не было. Удивил только Басков

Политолог Дмитрий Евстафьев считает, что отъезд знаменитостей и представителей так называемого креативного класса из России никого не удивил.

По его мнению, у российского общества нет и не было иллюзий относительно таких людей. Однако нашёлся человек, который удивил Дмитрия Евстафьева — это Николай Басков.

"У меня, к сожалению, ни одного удивления по этому поводу не было. Ну хорошо, одно было — этот человек занял, что называется, государственную позицию. Это Николай Басков. Вот он меня удивил. А все, кто должен был уйти на ту сторону — они все и ушли. Я абсолютно не удивлён ни в одном случае. Они все были готовы к тому, чтобы пойти туда, в том направлении. Чего мы удивляемся? Мы не понимали, куда пойдёт Ксения Анатольевна Собчак? Куда пойдёт Анатолий Борисович (Чубайс)? Там клейма уже негде было ставить. Мы про них ничего не знали, что ли? Все знали", — сказал Евстафьев в эфире "Соловьёв LIVE".

По его мнению, ожидаемым был и массовый отъезд из России представителей так называемого креативного класса. Он отметил "бесчисленных маркетологов, сидевших на космических зарплатах на государственных и окологосударственных синекурах", зарабатывавших сотни тысяч и миллионы рублей в месяц за абсолютно не соответствующую этим деньгам работу.

Отметил также Дмитрий Евстафьев и представителей академического сообщества, часть из которых также уехала из России. Однако многие учёные остались и продолжили работу, подчеркнул политолог.

После начала спецоперации на Украине Россию покинули многие представители отечественного шоу-бизнеса. Перечислять их, наверное, особого смысла нет, поскольку сказано об этом было много.

Напомним только, что в числе уехавших был, например, был телеведущий Иван Ургант. А недавно появились сообщения, что видеохостинг YouTube заблокировал канал программы "Вечерний Ургант". Сейчас при попытке зайти на канал появляется сообщение о недоступности просмотра.

Причины блокировки не уточняются. Можно предположить, что свою роль сыграла принадлежность к Первому каналу, а многие российские СМИ на платформе YouTubе активно блокируются.