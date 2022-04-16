Павел Дуров просит не именовать его "российским миллиардером"

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к журналу Forbes с просьбой не ставить перед его фамилией определение "российский".

Мотивирует этот отказ успешный предприниматель тем, что давно не проживает в России.

"Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться", — объяснил представителя бизнесмена позицию Дурова американскому финансово-экономическому журналу.

Состояние основателя ВК и Telegram достигает 15,1 миллиарда долларов. Дуров впервые занял третью строчку в списке богатейших граждан России по версии Forbes.

Издание отмечет, что с просьбами не называть их российскими бизнесменами к ним уже обращались создатели игровой студии Playrix братья Бухманы, Юрий Мильнер и другие предприниматели, которые не хотят, чтобы их имена ассоциировались с Россией.

Ранее Павел Дуров допустил ограничение работы Telegram в России и на Украине на время проведения спецоперации.