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Автор Елена Былкина

Павел Дуров просит не именовать его "российским миллиардером"

Общество

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к журналу Forbes с просьбой не ставить перед его фамилией определение "российский".

Павел Дуров просит не именовать его "российским миллиардером"

Мотивирует этот отказ успешный предприниматель тем, что давно не проживает в России.

"Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться", — объяснил представителя бизнесмена позицию Дурова американскому финансово-экономическому журналу.

Состояние основателя ВК и Telegram достигает 15,1 миллиарда долларов. Дуров впервые занял третью строчку в списке богатейших граждан России по версии Forbes.

Издание отмечет, что с просьбами не называть их российскими бизнесменами к ним уже обращались создатели игровой студии Playrix братья Бухманы, Юрий Мильнер и другие предприниматели, которые не хотят, чтобы их имена ассоциировались с Россией.

Ранее Павел Дуров допустил ограничение работы Telegram в России и на Украине на время проведения спецоперации.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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