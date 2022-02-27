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Автор Дмитрий Плотников

Павел Дуров допустил ограничение работы Telegram в России и на Украине

Политика

Павел Дуров заявил о возможности ограничить работу Telegram-каналов в России и на Украине на время конфликта.

Павел Дуров допустил ограничение работы Telegram в России и на Украине

Телеграмм-каналы все чаще стали источником непроверенной информации, связанной с событиями на Украине, написал основатель Telegram. У мессенджера нет возможности проверять все поступаемые публикации, добавил Дуров.

Он также призвал пользователей "проверять все публикации на достоверность".

"Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь. В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта", — подытожил Дуров.

А Роскомнадзор в пятницу заявил, что начал ограничивать доступ к Фейсбуку. Согласно позиции регулятора, социальная сеть стала маркировать материалы четырех СМИ России — агентства РИА Новости, телеканала "Звезда", "Ленты.ру" и "Газеты.ру" — как недостоверные и наложила техограничения на поиск-выдачу публикаций, чтобы уменьшить читателей. Владельцы соцсети проигнорировали требования Роскомнадзора по отмене ограничений, сказали в ведомстве.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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