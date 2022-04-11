Экономист оценил законопроект о переводе документов в электронный вид

Законопроект о цифровизации документооборота, принятый Госдумой в первом чтении, достаточно актуален, однако мало просто перевести все бумаги в электронный вид, высказался экономист и директор по инновациям в компании "ОС-Центр" Пётр Заборцев.

Свою точку зрения он выразил в беседе с ФАН, отметив, что нужны кардинальные меры по совершенствованию системы документооборота.

"Особый интерес представляет законопроект о переходе компаний на электронный документооборот. Законодатели, видя разрыв между практикой и регулированием, стараются модернизировать законы, догнать прогресс. Однако беглый анализ принятого в первом чтении документа говорит о том, что пока сложно говорить о больших амбициях в этой области. Пока речь идёт об улучшении администрирования и замене документов с бумажных на электронные", — рассказал он.

Заборцев добавил, что цифровизировать существующую систему, в которой, по его мнению, в настоящий момент преобладает хаос, нет смысла. Здесь необходимы реальные изменения, которые позволят создать единую прозрачную и доступную всем систему.

"Все внутренние учётные и банковские приложения должны стать плагинами, предоставляющими предпринимателям доступ к общей базе и непосредственно с ней связанными. Такая централизованная база учётных данных гипотетически позволяет вообще без сопроводительной документации проводить торговые операции", — резюмировал он.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что граждане сами будут принимать решение о замене бумажного паспорта на смарт-карту (пластиковую карту со встроенным чипом) или цифровую копию, это не будет обязательным требованием. По его словам, учётная запись на "Госуслугах", уже по сути, стала "прообразом цифрового паспорта".