В Минцифры рассказали о замене российского бумажного паспорта на электронный

Максут Шадаев рассказал о том, что будет с бумажными паспортами.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что замена бумажного паспорта на смарт-карту (пластиковую карту со встроенным чипом) или цифровую копию не будет обязательной:

Люди, готовые поменять бумажный паспорт на смарт-карту или на цифровую копию паспорта в смартфоне — это будет их решение. Есть согласованная позиция, что это не будет обязательным

По словам Шадаева, учетная запись на "Госуслугах", по сути, стала "прообразом цифрового паспорта" в Интернете, потому что при использовании учетной записи клиент соглашется с правомерностью осуществляемых операций.

Коммерческие организации и интернет-площадки с нетерпением ждут использования цифровых паспортов, поскольку это должно помочь в борьбе с мошенничеством, отметил Шадаев.

18 августа глава Минцифры объявил, что решение о замене в России бумажного паспорта смарт-картой примут до конца нынешнего года.

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