Электронный документооборот в медицине бессмысленный, заявил депутат

В российских медучреждениях, где толпятся пациенты в очередях и катастрофических не хватает медработников, врачи по-прежнему вынуждены тратить время на ведение документооборота в двух видах — электронном и бумажном.

Не помогает и принятый закон о телемедицине, сетуют в Госдуме.

"Несмотря на то что закон о телемедицине уже принят, движение по ёе внедрению пока не завершено. Это касается взаимодействия со следственным комитетом, прокуратурой, судами и контролирующими органами", — заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Для проверок контролирующих органов и силовиков до сих пор требуются бумажные документы.