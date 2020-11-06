В российских медучреждениях, где толпятся пациенты в очередях и катастрофических не хватает медработников, врачи по-прежнему вынуждены тратить время на ведение документооборота в двух видах — электронном и бумажном.
Не помогает и принятый закон о телемедицине, сетуют в Госдуме.
"Несмотря на то что закон о телемедицине уже принят, движение по ёе внедрению пока не завершено. Это касается взаимодействия со следственным комитетом, прокуратурой, судами и контролирующими органами", — заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Для проверок контролирующих органов и силовиков до сих пор требуются бумажные документы.
"Пока они не будут принимать наши электронные документы, вести их будет бессмысленно. Сегодня мы делаем электронные документы в большинстве больниц и тут же всё это распечатываем, склеиваем, и все это стоит в шкафчике для проверки. Так мы никуда не продвинемся. У нас сейчас просто двойной документооборот идёт", — сказал Морозов в ходе круглого стола по теме телемедицины в Госдуме.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".