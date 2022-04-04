Фанаты осадили украинского футболиста Зинченко: "Закрой рот и играй в футбол"

На украинского футболиста Александра Зинченко обрушился целый шквал критики британских любителей спорта. Ранее защитник английского футбольного клуба "Манчестер сити" публично высказался по поводу украинского кризиса.

В воскресенье, 3 апреля, в британском издании Daily Mail была опубликована с статья с обращением Александра Зинченко. Он напомнил своим поклонникам, что является гражданином Украины и призвал их выступить с осуждением спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе. Материал должен был стать очередной антироссийской пропагандой, но вызвал совершенно иную реакцию публики.

Подписчики Daily Mail возмутились лицемерием Зинченко. Они напомнили футболисту, что он живёт в Великобритании, где зарабатывает миллионы фунтов стерлингов. После начала украинского кризиса спортсмен предпочёл сохранить свой комфорт и огромные контракты, а не отправится на родину, судьба которой его так тревожит. Вместо этого он публично критикует Россию через свои социальные сети.

"Закрой рот и играй в футбол", — посоветовали футболисту пользователи Сети. "Почему ты еще не в армии? Или у тебя астма, как у норвежских лыжников?" — интересуются у Зинченко подписчики издания.