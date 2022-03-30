На базе нацбатальона "Азов"* нашли открытку с автографом футболиста Зинченко

На базе националистического отряда "Азов"* обнаружили открытку с автографом популярного украинского футболиста Александра Зинченко, который выступает за английский клуб "Манчестер Сити".

Спортсмен преподнёс свой автограф в качестве подарка боевику "Азова"*, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

"На долгую память", — подписал Зинченко открытку со своим портретом и расписался на ней.

Кроме того, в помещении, где регулярно собирались представители нацбата, нашли агитационные листовки, материалы с инструкцией по использованию мин, а также брошюру "Украинская военная доктрина".

Ранее экс-депутат Верховной Рады Андрей Билецкий, который также является основателем "Азова"*, заявил, что в батальоне действительно много националистов. В России против этого формирования возбуждено уголовное дело.

* Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.