Советника губернатора Самарской области уволили за публикацию в соцсетях

Советник губернатора Самарской области лишился своей должности из-за любви к Зеленскому. На публикацию IT-специалист обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Главу комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна возмутил пост советника самарского губернатора Дениса Кортунова. В своём Telegram-канале депутат Госдумы опубликовал скрин с записи общественного советника по IT губернатора Самарской области и понадеялся, что автора публикации уволят.

Пресс-служба правительства Самарской области сообщила об увольнении Кортункова, который являлся советником губернатора Самарской области по IT-проектам на общественных началах с 2017 года.

Он провинился тем, что разместил в своём личном аккаунте в социальных сетях запрещённое Роскомнадзором интервью с Зеленским. Свою публикацию он подписал словами: "Зеленский крутой".