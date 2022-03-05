Собчак о новом испытании для россиян: "Суверенный интернет, как дела?"

Ксения Собчак поговорила со знающими людьми и дала пессимистичный прогноз о будущем российского интернета. При этом журналистка оставила надежду на лучшее.

Спецоперация на Украине стремительно вносит свои коррективы в жизнь российских граждан.

Среди прочих бедствий над Россией нависла угроза отключения социальных сетей. Не исключается и перспектива ухудшения работы интернета.

Такую угрозу прокомментировала Ксения Собчак.

"Мои друзья-айтишники утверждают (не знаю, можно ли этому верить), что самое жесткое из санкций — это медленный старый интернет, потому что быстрый магистральный отключается. Но с другой стороны, траффик будет идти по другим линиям. Не думаю что мы заметим сильное ухудшение", — написала Ксения в своём ТГ-канале.

Проблема дала о себе знать 4 марта, когда зарубежный трафик дал брешь из-за того, что магистральный провайдер Cogent отключился от России.

Вскоре работу интернет-сервисов полностью восстановили после сбоя.

"Суверенный интернет, как дела?" — спрашивает Собчак.

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