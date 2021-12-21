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Химик предостерёг от использования пиротехники: может вызвать онкологию

Общество

Доктор химических наук Дмитрий Мустафин сообщил об опасности использования пиротехники. По словам специалиста, в состав таких изделий входят токсичные вещества.

Химик предостерёг от использования пиротехники: может вызвать онкологию

Как объяснил эксперт, салют становится разноцветным и ярким из-за соли неорганических металлов. Из-за их канцерогенной токсичности у человека может развиться рак, предупредил Мустафин. Также он отметил, что фейерверки иногда состоят из ртути, сурьмы и других опасных компонентов.

"Если вы организуете эти фейерверки, эти пиротехнические удовольствия в каком-то закрытом пространстве, то вы подвергаете себя и своих друзей, собравшихся в этом помещении, не только каким-то ожогам, пожарам, но и химическому отравлению", — заявил специалист в беседе с RT.

Салюты и другие подобные взрывы вредят не только людям, но и окружающей среде, добавил эксперт. Он подчеркнул, что в атмосфере во время таких развлечений оказывается множество углекислого газа.

По мнению Мустафина, в этом вопросе российским властям следует проанализировать опыт американских коллег. В США подобные забавы ограничены законом: использовать пиротехнику в этой стране можно только на некоторых территориях.

Ранее Pravda.Ru объясняла, почему лучше в Новый год ограничиться хлопушками и бенгальскими огнями. В противном случае люди могут получить серьёзные травмы.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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