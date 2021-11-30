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Метро в Питере не будет работать в Новый год, праздник на Дворцовой отменён

Общество

В Санкт-Петербурге не будут проводить мероприятия на Дворцовой площади в Новый год, поэтому и метро не будет работать ночью.

Метро в Питере не будет работать в Новый год, праздник на Дворцовой отменён

Об этом проинформировал Фёдор Болтин, врио председателя городского комитета по культуре. Он рассказал, что власти не делали запрос, чтобы продлить время работы метрополитена, так как традиционных массовых мероприятий не будет.

"Мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий на Дворцовой площади непосредственно в новогоднюю ночь, которая порой собирала до 1,5 миллиона человек на Невском проспекте, на Дворцовой площади. В этой связи мы не обращались отдельно в комитет по транспорту в части круглосуточной работы метрополитена", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, сколько каждый россиянин готов потратить на Новый год и каникулы. Специалисты вычислили сумму без учёта подарков. Всего в опросе приняли участие пять тысяч человек. Данные собраны о жителях Санкт-Петербурга, Самары, Красноярска, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Волгограда.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
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