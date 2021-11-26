Врач Асанов: новогодние "милые снежинки и снеговики" могут быть опасны для жизни

Подготовка к новогодней ночи может обернуться серьёзными проблемами для здоровья, заявил врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов. По его словам, неизвестно какие ядовитые химикаты могут содержаться в пластике, из которого сделаны ёлочные игрушки и гирлянды.

Как уточнил врач, конечно, можно при покупке проверить ГОСТ изделий, но и это не гарантирует безопасность.

"Будет проходить по ГОСТу, если такие "яды" не превышают допустимую концентрацию. Однако в этом случае не учитывается опасность накопления подобных веществ в организме человека", — пояснил Асанов в беседе с "Общественной Службой Новостей".

По словам терапевта, на "высвобождённые" из пластика ядовитые пары могут на полном серьёзе довести до больничной койки. В лучшем случае пациент может "отделаться" аллергией.

"Медики фиксируют случаи химических отравлений и сильнейших аллергических реакций. Ведь мало кто допускает мысль, что милый снеговик, присыпанный блёстками, или поющая снежинка, желающая всех благ в новом году, могут отравить", — резюмировал терапевт.

Чтобы не рисковать в главный праздник года врач предлагает заняться "хендмейдом" и самостоятельно смастерить игрушки. А если "очень хочется", то покупку можно проверить по нескольким критериям:

нет резкого химического запаха,

гирлянды не нагреваются,

изделие "не разваливается" в руках.

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